Ζαχάρω: 29χρονος ΕΠΟΠ ο οδηγός που “καρφώθηκε” σε νταλίκα – Είχε πάει να δει την οικογένειά του και επέστρεφε στην υπηρεσία

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου Δημήτρη που εργαζόταν ως ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης, και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω.

Ο άτυχος άνδρας που σύμφωνα με το patrisnews επέστρεφε από επίσκεψη στην οικογένειά του στο Αρτίκι Μεσσηνίας κατευθυνόταν στην υπηρεσία του.

Κατά τη διαδρομή του στη Ζαχάρω, το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ η προσπάθεια απεγκλωβισμού του από πυροσβέστες και διασώστες δεν είχε αποτέλεσμα.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, στη Ζαχάρω, προκαλούν σοκ. Το αυτοκίνητο του 29χρονου Δημήτρη μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών καθώς «καρφώθηκε» κάτω από παρκαρισμένη νταλίκα.