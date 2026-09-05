Η αντίδραση του ΠΑΟΚ στην εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα

Σε συνέχεια της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΠΑΟΚ αναφέρουν ότι πρόκειται για μια πολλή σημαντική εξαγγελία, που είναι το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και των ενεργειών που έχει κάνει ο Δικέφαλος.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ισχυρίζονται ότι όλο αυτό τον καιρό υπάρχει δουλειά με τα συναρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες και τους φορείς της αυτοδιοίκησης για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να «ανοίξουν» δρόμοι.

Το πρότζεκτ της κατασκευής του νέου γηπέδου στην Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη είναι σε εξέλιξη, κάτι για το οποίο δουλεύουν αυτήν την περίοδο 13 εταιρείες.

«Εμείς μιλάμε όταν πρέπει και μιλάμε με έργα», τονίζουν, ενώ συνεχίζουν λέγοντας πως στο προσεχές διάστημα θα παρουσιαστούν τα σχέδια και οι μελέτες με την πρόοδο των εργασιών από τους εκπροσώπους των εταιρειών. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις.

Τον Δεκέμβριο θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπως σημείωσε και ο πρωθυπουργός , καταλήγουν.