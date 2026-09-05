O Πούτιν διέταξε την 3ήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε από σήμερα, την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ο Πεσκόφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.