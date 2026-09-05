“Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Γιαγκελόνια για τερματοφύλακα Αμπράμοβιτς” γράφουν στην Πολωνία

Πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον τερματοφύλακα, Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, εμφανίζεται να έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πολωνικά Μέσα.

Ο Πολωνός δημοσιογράφος Τόμας Βλόνταρτσικ αναφέρει το συγκεκριμένο “σενάριο” σε ανάρτησή του στο “X”, χωρίς να κάνει αναφορά για κάποιο ποσό για τον 22χρονο πορτιέρε , αλλά τονίζει πως το μετεγγραφικό “παράθυρο” στην Ελλάδα είναι ανοικτό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς έχει συμβόλαιο με τη Γιαγκελόνια (αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League) ως το 2028 και αγωνίζεται εδώ και μια πενταετία στην ομάδα του Μπιαλιστόκ, έχοντας γράψει αρχικά 44 εμφανίσεις με τη Γιαγκελόνια Β και 113 με την πρώτη ομάδα.

Αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια, μετρώντας 9 συμμετοχές και έχοντας δυο αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ. Έχει υπάρξει διεθνής και με τις εθνικές ομάδες της Πολωνίας σε επίπεδο ακαδημιών.

Θυμίζουμε ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη τέσσερις τερματοφύλακες: Παβλένκα, Τσιφτσή, Μοναστηρλή, Μπαλωμένο.