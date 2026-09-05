Τανάγρα: Έπεσε Phantom κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week 2026

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Flying Week 2026. Phantom φαίνεται πως έπεσε ενώ βρίσκονταν στον αέρα, κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Τα πρώτα πλάνα που μας έρχονται από την Τανάγρα, δείχνουν να στήλη μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το Phantom έπεσε κατά τα πρώτα λεπτά της επίδειξής του.

Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα ενώ ακόμα δεν έχει γνωστή η κατάσταση υγείας των χειριστών του.