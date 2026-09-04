Χατζηδάκης: Μέτρα για ακρίβεια, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και οικογένειες θα ανακοινώσει αύριο ο Μητσοτάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο της «Ημερησίας», αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως προανήγγειλε ο κ. Χατζηδάκης, οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού θα αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και τη στήριξη συνταξιούχων και οικογενειών με παιδιά.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «το πρόγραμμα μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Και μια ενιαία εθνική στρατηγική περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης που θα συνδέει τις εθνικές προτεραιότητες με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ