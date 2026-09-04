Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα: Με τη ΔΕΘ αναμένουμε να αναπτυχθούν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις

Τιμώμενη χώρα στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία και στο περίπτερό της θα παρουσιαστούν όλα τα επιτεύγματά της σε επίπεδο επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου ήταν ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Τακάκι Νεμότο και μίλησε τόσο για τις ελληνο-ιαπωνικές σχέσεις, όσο και για τα εκθέματα που θα έχουν τη χαρά να δουν οι επισκέπτες της Έκθεσης.

“Η Ιαπωνία θα συμμετάσχει ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα και αναμένουμε ότι θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις“.

Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ιαπωνίας

Ο κ. Νεμότο αναφέρθηκε και στις εμπορικές σχέσεις των δυο χωρών όλα αυτά τα χρόνια, “οι δύο κυβερνήσεις προωθούν διάφορες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η φορολογική σύμβαση Ιαπωνίας – Ελλάδας είναι διμερής συμφωνία. Η αποφυγή διπλής φορολογίας και αυτή η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ το 2024. Επίσης, η Οικονομική Εταιρική Σχέση Ιαπωνίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ το 2019. Για περισσότερο από το 94% των εμπορικών ειδών, οι τελωνειακοί δασμοί έχουν καταργηθεί. Αυτό είναι πράγμα που σημαίνει μηδενικό συντελεστή δασμών μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας“.

Ομοιότητες και διαφορές των δυο λαών

Ο αναπληρωτής Επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα, μίλησε και για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δυο λαών. “Έχουμε πολλά κοινά. Έλληνες και Ιάπωνες είναι λαοί που δίνουν μεγάλη σημασία στην φιλοξενία. Μοιράζονται επίσης κοινές αξίες, όπως το να εκτιμούν την οικογένεια, να σέβονται τις παραδόσεις, να αγαπούν τη φύση και να σέβονται τους διαφορετικούς ανθρώπους και τις ιδέες. Ένα άλλο κοινό σημείο είναι ότι και οι δύο χώρες περιβάλλονται από τη θάλασσα και έχουν αναπτύξει τη ναυτιλία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και πολλές διαφορές. Οι Έλληνες μιλούν πολύ. Οι Ιάπωνες είναι ήσυχοι. Κάποτε παρακολούθησα ένα μάθημα ελληνικού συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Όταν ξεκίνησε το μάθημα, οι φοιτητές έκαναν τόσες φορές ερωτήσεις, ώστε το μάθημα δεν τελείωσε. Ωστόσο το μάθημα ήταν πολύ ζωντανό. Από την άλλη, στην Ιαπωνία, οι φοιτητές εκεί απλώς άκουγαν και μερικοί κοιμούνταν”.

Τουρισμός Ιαπωνίας – Ελλάδας

Η ανταλλαγή τουριστών ανάμεσα στις δυο χώρες, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Κάθε χρόνο πολλοί Έλληνες επισκέπτονται τη “Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου” και μάλιστα βρίσκεται στις πρώτες τους επιλογές. Σύμφωνα με τον κ. Νεμότο, “κάθε χρόνο περισσότεροι από 70.000 Ιάπωνες επισκέπτονται την Ελλάδα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς μετά την πανδημία του κορονοϊού ο τουρισμός μειώθηκε. Στατιστικά το 2019 ήταν πολύ καλό έτος, καθώς 110.000 Ιάπωνες επισκέφθηκαν την Ελλάδα“.