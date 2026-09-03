Σταύρος Φλώρος: Αγωγή 100 εκατ. δολαρίων μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος, πρώην παίκτης του Survivor, διεκδικεί αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια από τους παραγωγούς του reality, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Σύμφωνα με το TMZ, ο ίδιος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και στην αγωγή του αποδίδει ευθύνες στην παραγωγή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 11 Μαΐου 2026, όταν ο Σταύρος Φλώρος έκανε υποβρύχιο ψάρεμα για την εξασφάλιση τροφής και χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους.

Στα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο πρώην παίκτης υποστηρίζει ότι οι διαγωνιζόμενοι καλούνταν να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα, σε νερά με έντονη κίνηση τουριστικών σκαφών. Καταγγέλλει, μάλιστα, ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευμένες ζώνες ή επαρκής προειδοποιητική σήμανση, παρά τα προηγούμενα επικίνδυνα περιστατικά και ακόμη έναν θάνατο που, όπως ισχυρίζεται, είχε σημειωθεί στα ίδια νερά.

Ο Σταύρος Φλώρος αναφέρει επίσης ότι το ακρωτηριασμένο μέλος χάθηκε στη θάλασσα και πως τη ζωή του έσωσε ένας άγνωστος που επέβαινε στο τουριστικό σκάφος, τοποθετώντας του αιμοστατικό επίδεσμο.

Μετά τον τραυματισμό του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου νοσηλεύτηκε για 61 ημέρες και υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Πλέον, η υπόθεση περνά στις δικαστικές αίθουσες, με τον πρώην παίκτη να ζητά περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Πηγή: zappit.gr