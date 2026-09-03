Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν τρακτέρ ανετράπη και καταπλάκωσε 55χρονη.

Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα ενώ μετά την ανατροπή του η γυναίκα εγκλωβίστηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.