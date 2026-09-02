Φρίκη στις ΗΠΑ: 29χρονος ξυλοκοπούσε τη μητέρα του για πάνω από μία ώρα μέχρι να τη σκοτώσει

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση ενός 29χρονου άνδρα στην Πενσιλβάνια, ο οποίος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του, σε μια επίθεση που φέρεται να διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο σπίτι της 53χρονης Κρίστιν Χάμιλτον, στην περιοχή Σιούικλι Τάουνσιπ της κομητείας Γουέστμορλαντ. Εκεί, σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσιλβάνια, η κόρη της γυναίκας εντόπισε τη μητέρα της νεκρή έξω από το σπίτι περίπου στις 09:00 το πρωί.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στην πρόσοψη του σπιτιού κατέγραψε την επίθεση και ως δράστης της έχει ταυτοποιηθεί ο 29χρονος γιος της γυναίκας, Γιάκομπ Κόρμπερ, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του, αλλά και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στη βεράντα του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 53χρονη είχε μόλις βγει από το ντους και ήταν τυλιγμένη με πετσέτα όταν ο 29χρονος έφτασε στο σπίτι. Στην συνέχεια ο γιος της την προσέγγισε και ακολούθησε η επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, διήρκεσε για περισσότερο από μία ώρα.

Ο αστυνομικός Στιβ Λιμάνι χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα φρικιαστική, επισημαίνοντας ότι η γυναίκα υπέστη παρατεταμένη επίθεση και ότι ο δράστης δεν σταμάτησε. Μετά την επίθεση, ο Κόρμπερ φέρεται να άλλαξε ρούχα και να απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές κοιμήθηκε σε κοντινό χωράφι.

Η αδελφή του, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι, ήταν εκείνη που εντόπισε τη μητέρα τους νεκρή κι ειδοποίησε τις αρχές. Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 29χρονου.

Ο Κόρμπερ εντοπίστηκε αργότερα την ίδια ημέρα, περίπου στις 17:00, σε δρόμο κοντά στο σπίτι της μητέρας του. Η σύλληψή του μάλιστα καταγράφηκε από τηλεοπτικό συνεργείο που βρισκόταν στην περιοχή και μετέδιδε ζωντανά εικόνες από το σημείο. Ο 29χρονος πλησίασε προς το σημείο που βρίσκονταν οι αστυνομικοί και, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους, γονάτισε και σήκωσε τα χέρια του. Στη συνέχεια συνελήφθη χωρίς να σημειωθεί αντίσταση.

Κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, ο Κόρμπερ φέρεται να παραδέχθηκε τι είχε κάνει. Οι Αρχές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης έδειξε σε κάποιο βαθμό μεταμέλεια,

Ο Γιάκομπ Κόρμπερ συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία. Παραμένει κρατούμενος στη φυλακή της κομητείας Γουέστμορλαντ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ η προκαταρκτική ακρόασή του έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.