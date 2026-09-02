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Θεσσαλονίκη: Καταστράφηκε ολοσχερώς το διαμέρισμα που ξέσπασε φωτιά χθες πριν τα μεσάνυχτα – Βίντεο και φωτο

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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά ξέσπασε χθες αργά τη νύχτα σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Συμεωνίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοικοι της πολυκατοικίας, αλλά και του διαμερίσματος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Δεν χρειάστηκε να παρασχεθεί βοήθεια ή να γίνει κάποια επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Το διαμέρισμα που βρίσκεται στην ταράτσα της πολυκατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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