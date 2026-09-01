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Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν 71χρονο στην παραλία – Προσπάθησαν να ληστέψουν κι άλλον άνδρα νωρίτερα

Intime
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Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς λήστεψαν έναν ηλικιωμένο και αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν ακόμα άνδρα.

Πρόκειται για τρεις Ρομά ηλικίας 14, 15 και 17 ετών και έναν 17χρονο Αιγύπτιο, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι κινούμενοι στο κέντρο της πόλης χθες τα ξημερώματα, προσέγγισαν έναν 42χρονο και με την απειλή σωματικής βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Λίγο αργότερα, στο παραλιακό μέτωπο, προσέγγισαν έναν 71χρονο και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό 750 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, ενώ τον τραυμάτισαν ελαφρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για ληστεία κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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