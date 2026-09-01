Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο OPEN – Στη θέση του ο Αντώνης Κρητικός
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Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN.
Στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου βρέθηκε ο Αντώνης Κρητικός, ο οποίος πήρε τη θέση του δημοσιογράφου στη σημερινή εκπομπή.
Κατά την έναρξη, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξήγησε στους τηλεθεατές την απουσία του συνεργάτη της, λέγοντας: «μία δυσκολία σήμερα έχει κρατήσει τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας».
Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό και ευχήθηκαν καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή ο Νίκος Στραβελάκης να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του.
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