Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο OPEN – Στη θέση του ο Αντώνης Κρητικός

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN.

Στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου βρέθηκε ο Αντώνης Κρητικός, ο οποίος πήρε τη θέση του δημοσιογράφου στη σημερινή εκπομπή.

Κατά την έναρξη, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξήγησε στους τηλεθεατές την απουσία του συνεργάτη της, λέγοντας: «μία δυσκολία σήμερα έχει κρατήσει τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας».

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό και ευχήθηκαν καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή ο Νίκος Στραβελάκης να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του.