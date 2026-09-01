MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο OPEN – Στη θέση του ο Αντώνης Κρητικός

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN.

Στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου βρέθηκε ο Αντώνης Κρητικός, ο οποίος πήρε τη θέση του δημοσιογράφου στη σημερινή εκπομπή.

Κατά την έναρξη, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξήγησε στους τηλεθεατές την απουσία του συνεργάτη της, λέγοντας: «μία δυσκολία σήμερα έχει κρατήσει τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας».

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό και ευχήθηκαν καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή ο Νίκος Στραβελάκης να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 31 λεπτά πριν

Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με ιστιοφόρο ανοιχτά της Σκιάθου – Τραυματίστηκαν επιβάτες

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Γιατί η Ντόλι Πάρτον κοιμόταν πάντα μακιγιαρισμένη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σαντορίνη: Συνελήφθη 34χρονος για τέσσερις διαρρήξεις – Είχε αφαιρέσει πάνω από 28.500 ευρώ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Φοιτητική στέγη: Που κυμαίνονται οι τιμές – Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Φιντάν: Η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ