Κυνική κατάθεση του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: “Μας έδωσαν λάθος μωρό, ηρέμησε το σπίτι μας αφότου πέθανε”

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών, ότι η σορός του βρέφους παρέμενε κρυμμένη στην κατάψυξη του σπιτιού για περίπου δύο χρόνια.

Τι φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κατά την έξοδό του από το μαιευτήριο τού παραδόθηκε διαφορετικό παιδί, κάνοντας λόγο για «λάθος μωρό».

Όπως φέρεται να υποστήριξε, το παιδί παρέμεινε μαζί τους και αργότερα πέθανε από παθολογικά αίτια.

Αντί όμως να ενημερώσει τις Αρχές ή να προχωρήσει στην ταφή του, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό στην κατάψυξη, όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή του, παρέμεινε για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε τη δύναμη να προχωρήσει στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν ότι θα αποκαλυφθεί ο θάνατός του και ότι οι Αρχές θα απομάκρυναν από την οικογένεια τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά.

Ο ισχυρισμός για το «σατανισμένο» παιδί

Ιδιαίτερα σοκαριστικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε την κατάσταση μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και η κατάσταση αυτή προκαλούσε μεγάλη ψυχολογική πίεση στη σύζυγό του.

Μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το «λάθος μωρό» που τους είχαν παραδώσει στο μαιευτήριο «ήταν σατανισμένο» και έκλαιγε διαρκώς.

Πρόκειται για ισχυρισμό που αποδίδεται στον ίδιο τον 43χρονο και δεν αποτελεί διαπιστωμένο γεγονός.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι η σύζυγός του βρισκόταν υπό πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση εξαιτίας της κατάστασης με το παιδί.

Όπως περιγράφεται στην κατάθεσή του, μετά τον θάνατο του βρέφους η κατάσταση στο σπίτι άλλαξε, με τον ίδιο να φέρεται να λέει χαρακτηριστικά:

«Ηρέμησε το σπίτι μας».

Η συγκεκριμένη περιγραφή, εφόσον επιβεβαιωθεί από την προανακριτική διαδικασία, αποτελεί ένα από τα πλέον σοκαριστικά σημεία της κατάθεσης του 43χρονου.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά την εξέταση εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Τα ευρήματα αυτά οδηγούν τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και στρέφει την έρευνα στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τα γεγονότα και να εξακριβώσουν ποιος προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού και υπό ποιες συνθήκες.

Στο μικροσκόπιο ο τόπος και ο χρόνος του θανάτου

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε και πού γεννήθηκε το βρέφος, αλλά και σε ποιο σημείο σημειώθηκε ο θάνατός του.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και του DNA, τα οποία μπορούν να δώσουν απαντήσεις τόσο για την ταυτότητα του παιδιού όσο και για τη συγγενική ή άλλη σχέση του με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να φωτίσουν τις συνθήκες του θανάτου και να διαπιστώσουν πώς η σορός παρέμεινε κρυμμένη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Μέχρι τότε, οι έρευνες της Ασφάλειας Αθηνών συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά: πότε και πού πέθανε το βρέφος, ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του και για ποιον λόγο η σορός του παρέμεινε κρυμμένη στην κατάψυξη επί περίπου δύο χρόνια.