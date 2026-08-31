Θεσσαλονίκη: Οδηγός γκάζωσε με πολυτελές ΙΧ στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας – Δείτε βίντεο

Αλγεινές εντυπώσεις προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, ένα πολυτελές αυτοκίνητο κινείται με μεγάλη -για τα δεδομένα του σημείου- ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας.

Σε άλλο βίντεο, έχει καταγραφεί οδηγός να πραγματοποιεί ελιγμούς στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν εισέλθει στη νέα παραλία, ενώ πίσω του υπήρχαν άλλα οχήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από τον Δήμο Θεσσαλονίκης είχε δοθεί για σήμερα άδεια προκειμένου αυτοκίνητα- αντίκες να σταθμεύσουν για λίγες ώρες στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, προκειμένου οι περαστικοί να μπορέσουν να τα δουν και να τα φωτογραφίσουν. Οι εικόνες όμως που καταγράφηκαν με τα αυτοκίνητα που έφεραν πινακίδες εξωτερικού, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ζήτησε από τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν.

Για εικόνες ντροπής κάνει λόγο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος. “Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι”, τονίζει ο κ. Δημαρέλος.

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου

Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι.