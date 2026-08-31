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Ελλάδα – Ισπανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής μπάσκετ

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THESTIVAL TEAM

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Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών υποδέχεται την Ισπανία στο “T-Center”, για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Η γαλανόλευκη έχει ρεκόρ στο 3-4 στον προκριματικό όμιλο και πλέον χρειάζεται το απόλυτο στις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις για να… φτάσει μέχρι τα τελικά του Κατάρ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί πρόωρα..

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε σε χρόνο-ρεκόρ τον τραυματισμό του και μπήκε στη δωδεκάδα της Εθνικής μπάσκετ, με τον Κώστα Παπανικολάου -όμως- να τραυματίζεται στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και να τίθεται νοκ-άουτ.

Αυτό σημαίνει λοιπόν, πως η 12άδα της Εθνικής μας διαμορφώνεται ως εξής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Θανάσης Μπαζίνας.

Το Ελλάδα – Ισπανία είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

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