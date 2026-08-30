Σωκράτης Αλαφούζος: Αυτή η φωτογραφία με τον αδελφό μου αντιπροσώπευε πάντα για μένα τον φόβο που ένιωθα εκείνα τα χρόνια

Μία φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια μοιράστηκε μέσω Instagram ο Σωκράτης Αλαφούζος. Ο ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στις ΗΠΑ όπου και δραστηριοποιείται επαγγελματικά, ανέβασε ένα στιγμιότυπο γράφοντας για τα συναισθήματα που ένιωθε εκείνη την περίοδο της ζωής του.

Όπως εξομολογείται χαρακτηριστικά, επρόκειτο για χρόνια που βίωνε μεγάλο φόβο με όσα του συνέβαιναν, τα οποία δεν αποκαλύπτει αλλά σημειώνει πως τον σημάδεψαν ανεξίτηλα στην πορεία.

Στη φωτογραφία από το παρελθόν βλέπουμε τον ίδιο να ποζάρει δίπλα-δίπλα με τον αδελφό του.

Στη λεζάντα ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε:

«Φόβος… και το αγαπημένο παγωτό… Αυτή η φωτογραφία με τον αδελφό μου αντιπροσώπευε πάντα για μένα το φόβο, που ένιωθα εκείνα τα χρόνια. Συνέβαιναν πολλά εκείνα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, που όπως στον καθένα μας, καθορίζουν την υπόλοιπη ζωή μας. Όμως όλοι έχουμε τη δύναμη να αναγνωρίσουμε το φόβο και όσα μας κρατάνε πίσω και να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Έτσι παίρνουμε τη θέση του ενήλικα που παίρνει την ευθύνη της ζωής του στα χέρια του και μπορεί να την αλλάξει.

Μου πήρε αρκετά καιρό, αλλά άρχισα αυτό το ταξίδι. Κάποια στιγμή πήρα το αγαπημένο μου παγωτό, το Σικάγο από τη Χαρά, και πήγα και στάθηκα στο ίδιο σημείο με τη φωτογραφία. Άρχισα να τρώω το παγωτό μέχρι να το τελειώσω.

Αυτή η φωτό και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν έχουν ανακατευτεί πια μαζί με την αίσθηση της απόλαυσης του αγαπημένου μου παγωτού και δεν έχουν πια την ίδια δύναμη πάνω μου. Αναπλαισίωσα αυτή τη στιγμή συνειδητά. Ίσως θελήσετε να το δοκιμάσετε. Η δύναμη της σκέψης ανήκει αποκλειστικά σε εμάς».