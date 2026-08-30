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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Διμηνιό Κορινθίας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σικυωνιών.

Κορινθία Φωτιά

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