Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Διμηνιό Κορινθίας
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σικυωνιών.
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