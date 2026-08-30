Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Διμηνιό Κορινθίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σικυωνιών.