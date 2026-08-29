Πέγκυ Τρικαλιώτη: Πήγα στο σπίτι μου και έκλαιγα γιατί είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτιάξει αυτή η κοινωνία

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής “Ένας και ένας” τη νύχτα της Παρασκευής, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΕΡΤnews, με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια μίλησε για την ανισότητα που υφίσταται ακόμα επαγγελματικά ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες καθώς και για τη στιγμή που η ίδια λύγισε συναισθηματικά γυρνώντας στο σπίτι της.

Πιο συγκεκριμένα, η Πέγκυ Τρικαλιώτη εξομολογήθηκε αρχικά πως “αν μια γυναίκα αντιδράσει σε μια δουλειά, θεωρείται “γκρίνια” ενώ αν κάνει το ίδιο ένας άνδρας, “είναι αποφασιστικός”, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη η κοινωνία μας. Από άνδρες για άνδρες. Εξαρτάται βέβαια και ποιος το λέει, ότι είσαι γκρινιάρης. Και πολλές γυναίκες όμως το κάνουμε αυτό μεταξύ μας, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ σκληρές μεταξύ μας, γιατί έχουμε γαλουχηθεί έτσι”.

“Όταν ανακάλυψα ότι άνδρας συνάδελφος πληρωνόταν εξωφρενικά περισσότερο από μένα, έβαλα τα κλάματα. Όχι μπροστά βέβαια, αλλά πήγα στο σπίτι μου και έκλαιγα. Γιατί είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτιάξει αυτή η κοινωνία. Ό,τι και να κάνω, όσο καλή και να είμαι, όσα μπράβο και να μου πουν, όσα χειροκροτήματα και να έχω”.

“Είναι πολύ λιγότερες οι φορές που μπορεί να πάρω τα ίδια λεφτά με τον συμπρωταγωνιστή μου, που είναι στην ίδια ηλικία με μένα και έχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο σε μέγεθος με μένα. Δεν τα ‘χω πάρει ποτέ δηλαδή” συμπλήρωσε, ακόμα, η Πέγκυ Τρικαλιώτη το βράδυ της Παρασκευής.

“Είμαστε πολύ περισσότερες οι γυναίκες και οι άνδρες είναι πολύ λιγότεροι. Επίσης, υπάρχει και το ότι ειδικά ένας καλοφτιαγμένος άνδρας, ένας γοητευτικός άνδρας, έχει περισσότερες γυναίκες και κορίτσια να τον ακολουθούν. Εισιτήρια, εισπρακτικά, οπότε σου λέει και ο παραγωγός που αυτός τα φέρνει περισσότερο απ’ ότι μια γυναίκα”.