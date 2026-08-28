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Θεσσαλονίκη: Η επεισοδιακή καταδίωξη του 30χρονου οδηγού μηχανής που παραβίασε τον… μισό Κ.Ο.Κ. – Βίντεο ντοκουμέντο

Intime
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Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει την καταδίωξη και τη σύλληψη ενός 30χρονου στη Θεσσαλονίκη, που παραβίασε τον… μισό ΚΟΚ.

Ο 30χρονος μετέτρεψε σε «πίστα ταχύτητας» τους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης και συνελήφθη, χθες το βράδυ, μετά από επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο.

Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και μονόδρομους, αλλά και διαδοχικές παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, περιλάμβανε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η «κούρσα» του, η οποία κατέληξε σε τροχαίο με υλικές ζημιές.

Συγκεκριμένα, προσέκρουσε με τη μηχανή σε ΙΧ και έπεσε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Θεσσαλονίκη Καταδίωξη

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