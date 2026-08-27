ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε “Λίμνη Αμερική”

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

Η αλλαγή, όπως ανέφερε, θα τεθεί σε ισχύ αμέσως. Ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η εντολή καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και τον υπουργό Νταγκ Μπέργκουμ να προβούν στην αλλαγή.

Η λίμνη Οντάριο, μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για την αποτυχία των τριήμερων εντατικών διαπραγματεύσεων.

Η αλλαγή ονόματος – την οποία ο Καναδάς είναι απίθανο να αποδεχτεί – αντανακλά την απόφαση του Τραμπ να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής τον Ιανουάριο του 2025.

«Η αλλαγή της ονομασίας της λίμνης σε Λίμνη της Αμερικής ήταν κάτι που σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό, στην πραγματικότητα. Όπως γνωρίζετε, πήραμε κάτι που ονομαζόταν Κόλπος του Μεξικού, το αλλάξαμε, και τώρα αναφέρεται συνήθως ως Κόλπος της Αμερικής», δήλωσε ο 80χρονος Ρεπουμπλικανός στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Οπότε, αν το σκεφτείτε, έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας ωκεανός. Οπότε, ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού και/ή του Ειρηνικού. Ίσως να τα αλλάξουμε και τα δύο».