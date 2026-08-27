Conference League: Σήμερα η μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Μπραν στη Νορβηγία – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Στη Νορβηγία θα κριθεί η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει σήμερα Πέμπτη τη Μπραν στο Μπέργκεν, στη ρεβάνς των playoffs του Conference League, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 στην Τούμπα. Η Μπραν προηγήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Έρικσεν, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε την απάντηση με την κεφαλιά του Μπάμπα και πλέον όλα θα κριθούν στη Νορβηγία.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης το παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού. Μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα, χρειάζεται νίκη στο Μπέργκεν για να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας μετά τα 90 λεπτά, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση και, εφόσον χρειαστεί, στα πέναλτι.

Πού θα δείτε το Μπραν – ΠΑΟΚ

Η σέντρα στο Μπραν – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Η μεγάλη ρεβάνς θα μεταδοθεί ζωντανά από το OPEN, που συνεχίζει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του OPEN στο YouTube, όπως και στον πρώτο αγώνα της Τούμπας.