Δημήτρης Οικονόμου σε Μάρω Καρούση: “Για κορίτσι αυτό το πράγμα, με συγχωρείς, είναι τελείως αντισεξουαλικό”

Στο πλατό της εκπομπής “Σήμερα” βρέθηκε η Μάρω Καρούση, το πρωινό της Τετάρτης, φορώντας ένα αντικουνουπικό βραχιόλι από το οποίο και παραξενεύτηκαν, αρχικά, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Γιάννης Πιτταράς.

Μάλιστα, ο πρώτος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ πλησίασε το χέρι της συναδέλφου του προκειμένου να μυρίσει το συγκεκριμένο βραχιόλι. “Δεν μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου. Με συγχωρείς, τώρα” επισήμανε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Οικονόμου, για να ακολουθήσει ένας σύντομος διάλογος.

Μ.Κ.: Ε, τι να μυρίζει; Άρωμα… δεν μπορώ να πω και μάρκα. Γιασεμί; Τι θέλεις;

Δ.Ο.: Κάτσε, ρε συ, τώρα. Πας, τώρα, σε άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι; Κάτσε ρε συ, τώρα

“Εμένα απλά με έχουν πάρει οι αναθυμιάσεις, θέλω να σας πω, τώρα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Πιτταράς με χιούμορ για να υπογραμμίσει το εξής ο νέος τηλεοπτικός του παρτενέρ στον αέρα του “Σήμερα” στον ΣΚΑΪ.

“Μυρίζει άσχημα, καλά σου λέει ο Γιάννης. Τώρα, για κορίτσι αυτό το πράγμα… Με συγχωρείς, είναι τελείως αντισεξουαλικό. Δεν πειράζει, αλλά δικαίωμά σου”.

Με τη σειρά της, τότε, η Μάρω Καρούση έσπευσε να διευκρινήσει πως “ναι, αλλά ξέρεις τι είναι πιο σέξι από όλα; Η υγεία! Τελειώσαμε. Όχι, παιδιά, έτσι είναι. Να μας τσιμπήσουν τα κουνούπια;”.

Δ.Ο.: Τώρα, άμα στο πει μια γυναίκα αυτό, δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό. Αυτό το λένε κάτι γιαγιάδες, “υγεία πάνω από όλα, παιδάκι μου”. Άσε μας, ρε! Πάω να κάτσω, πες τα με τον Γιάννη. Δεν συμμετέχω. Από μένα είναι όχι.