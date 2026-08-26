“Καμπανάκι” Μαρουσάκη για μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες, η προειδοποίηση για το φθινόπωρο – Τι βλέπει

Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για νέο ισχυρό κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα έως και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Το σκηνικό θα παραμείνει ιδιαίτερα θερμό, κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, ενώ μια πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, πριν ο υδράργυρος «σκαρφαλώσει» και πάλι.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, πολύ θερμές αέριες μάζες θα συνεχίσουν να μετακινούνται από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.

Παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας που αναμένεται κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα την Παρασκευή και το Σάββατο, η ζέστη θα παραμείνει έντονη.

Στη δυτική και νότια Ελλάδα, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38-40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, το καιρικό μοτίβο δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις πάνω από ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ, ενώ από αύριο, Πέμπτη 27/8, το μελτέμι θα επιστρέψει στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς την Παρασκευή και το Σάββατο οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 7-8 μποφόρ.

Ακόμη πιο ισχυροί θα είναι οι άνεμοι στη νότια Κρήτη, όπου το μελτέμι ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με τους ισχυρούς και κατά τόπους ξηρούς βοριάδες δημιουργεί ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η πρώτη εικόνα για το φθινόπωρο

Ο μετεωρολόγος στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πρώτη εικόνα για το φθινόπωρο, επισημαίνοντας ότι η Μεσόγειος έχει συγκρατήσει μεγάλα ποσά θερμότητας.

Το γεγονός αυτό, δεν αποκλείεται να συμβάλει στην εκδήλωση ισχυρότερων φαινομένων κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, με έντονες βροχές και καταιγίδες, όπως είπε.