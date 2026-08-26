Ασυνείδητος οδηγός κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών – Δείτε το βίντεο

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν οδηγός Ι.Χ. κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το rthess.gr, φαίνεται ένα λευκό αυτοκίνητο να κινείται με χαμηλή ταχύτητα, στην αριστερή λωρίδα, την ώρα που τα υπόλοιπα οχήματα διέρχονταν κανονικά, κινούμενα προς τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να το αποφύγουν.

Μάλιστα, και όπως φαίνεται στο βίντεο, οδηγός διασταυρώθηκε με το εν λόγω όχημα, αλλά ευτυχώς απέφυγε τη σύγκρουση.

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