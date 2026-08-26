Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 26 Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 26 Αυγούστου:

1071 Η Μάχη στο Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δ’ ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.

1346 Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου Γ’, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του γάλλου βασιλιά Φίλιππου ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί.

1959 Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.

1968 Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρία Apple.

1983 Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.

1998 Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα Χρηματιστήρια, ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γεννήσεις

1740 Ζοζέφ Μισέλ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδελφό του Ζακ. (Θαν. 26/6/1810)

1743 Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο «πατέρας» της μοντέρνας χημείας. (Θαν. 8/5/1794)

1943 Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της ποπ. (Θαν. 29/5/2022)

Θάνατοι

1914 Πιοτρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. (Γεν. 15/2/1887)

1919 Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. («Ο Ρωμηός») (Γεν. 2/2/1853)

1980 Τεξ Άβερι, αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. (Γεν. 26/2/1908)

Γιορτάζουν

Αδριανός, Αδριανή, Ναταλία.