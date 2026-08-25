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Δημήτρης Κόκοτας: Η τελευταία εμφάνιση του τραγουδιστή στο J2US

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THESTIVAL TEAM

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Ο Δημήτρης Κόκοτας έκανε την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στη σκηνή του τηλεοπτικού μουσικού show J2US το 2024 στον Alpha. Ο τραγουδιστής είχε στον πλευρό του την Τραϊάνα Ανανία.

Ο χαμός του Δημήτρη Κόκοτα την Τρίτη (25/8) έφερε ξανά στη μνήμη τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στη σκηνή του J2US, λίγο πριν από τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός είχαν σχηματίσει ένα από τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια και κάθε εβδομάδα παρουσίαζαν διαφορετικά τραγούδια μπροστά στην κριτική επιτροπή και το τηλεοπτικό κοινό.

Η πορεία του στο J2US διακόπηκε αιφνιδιαστικά στις 28 Μαρτίου 2024. Κατά τη διάρκεια πρόβας για το επόμενο live, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Δημήτρης Κόκοτας

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