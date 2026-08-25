Σκληρές εικόνες: Μεθυσμένος οδηγός στην Πορτογαλία έπεσε πάνω σε πλήθος, 12 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό παράσυρσης πεζών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Ούρα της Αλμπουφέιρα, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το όχημά του σε δρόμο που είχε κλείσει για την κυκλοφορία, παρασύροντας αρκετούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά 12 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο αστυνομικοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 (τοπική ώρα), στην οδό Φρανσίσκο Σα Καρνέιρο. Όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία, το όχημα ήταν σταθμευμένο σε δημόσιο δρόμο. Ξαφνικά ο οδηγός ξεκίνησε να κινείται και οι αστυνομικοί που ήταν στο σημείο του έδωσαν εντολή να σταματήσει, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και έβαλε εμπρός να φύγει.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν εκ νέου να ακινητοποιήσει το όχημα, ο οδηγός αγνόησε ξανά την εντολή και κινήθηκε προς την πλευρά των πεζών και των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να παρασύρει αρκετά άτομα.

Στην προσπάθειά του μάλιστα να διαφύγει, το όχημα συγκρούστηκε στη συνέχεια με άλλο αυτοκίνητο με τον οδηγό να εγκαταλείπει το όχημα και να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη από άνδρες της Ομάδας Παρέμβασης Τάξης της GNR.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

Bom dia!



Eu só digo isto:

-EU AVISEI!!!!



FECHEM A 💩 DOS BARES!

(Créditos Albufeira em Alerta) https://t.co/71cvuAfuPE pic.twitter.com/AgNX3TCvnO — Algarvices (@Algarvices) August 25, 2026

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε 1,29 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, ενώ υποβλήθηκε και σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

Τέλος, οι 12 τραυματίες έλαβαν άμεσα ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των πορτογαλικών αρχών.