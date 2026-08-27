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Thessaloniki Tango Party: Συνεχίζεται και σήμερα η μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή στην καρδιά της πόλης

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Για 7η συνεχή χρονιά, το Thessaloniki Tango Party επέστρεψε ως η μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική γιορτή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το πάθος του Argentino Tango και τη ζωντάνια της salsa με αγαπημένους ελληνικούς και διεθνείς ρυθμούς.

Σε έναν ανοιχτό χώρο που καλωσορίζει όλες τις ηλικίες, αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές, μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, γίνονται ένα κάτω από τη μαγεία της μουσικής. Όλοι μπορούν να βρουν τον ρυθμό που μιλά στην ψυχή τους.

Πέρα από μια γιορτή χορού, το Thessaloniki Tango Party αποτελεί μια σπουδαία πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τη στήριξη της «ΣΥΖΩΗ» (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες). Μέσα από τη δύναμη της τέχνης, ενισχύουμε το πολύτιμο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Συλλόγου, μετατρέποντας κάθε μας βήμα σε πράξη ουσιαστικής προσφοράς.

  • Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 26 – 31 Αυγούστου 2026
  • Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  • Διεύθυνση: Μανόλη Ανδρονίκου 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21
  • Επίσημος Ιστότοπος: https://thessalonikitangoparty.com

Θεσσαλονίκη

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