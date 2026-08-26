Βελόπουλος: Συνηθισμένη τακτική της ΝΔ λίγο πριν τις εκλογές, να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει: «Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δήθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Απόδειξη αποτελεί το επίδομα των 446 ευρώ: εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα, δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διάφορους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση· είναι κυβέρνηση “κόψε-ράψε”, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας».