Μαίνεται η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βοιωτία

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μετά από ολονύχτια επιχείρηση, αντιμετωπίζουν κυρίως καπνίζοντα σημεία και συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται 92 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα κινητοποιηθούν και άλλα εναέρια μέσα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δήμος Λεβαδέων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σήμερα, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 25 Αυγούστου, στις 18:14 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες, με κατεύθυνση προς Λιβαδειά. Νωρίτερα, στις 17:27, είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας χθες 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:40 αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας επιχείρησης αντιμετώπισαν αρκετές εστίες και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία.

Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 28 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν σήμερα με το πρώτο φως 2 ελικόπτερα και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα διατεθούν και άλλα εναέρια μέσα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή εντός δασικής έκτασης.

Καλύτερη είναι, για την ώρα, η εικόνα και από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να επιχειρούν, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Πηγή: ertnews.gr