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Καβάλα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Καβάλα Φωτιά

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