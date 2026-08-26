Καβάλα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουσθένη του Δήμου Παγγαίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026