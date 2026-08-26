Καβάλα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.