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Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα – Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου

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THESTIVAL TEAM

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Τον Δημήτρη Κόκοτα αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση η Καίτη Γαρμπή, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών. Οι δύο τραγουδιστές είχαν συνυπάρξει καλλιτεχνικά στο παρελθόν, ενώ η Καίτη Γαρμπή αναφέρθηκε στη μακρά μάχη που έδωσε ο συνάδελφός της για τη ζωή.

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου ένα μαύρο φόντο με το μήνυμά της, σημειώνοντας πως επί δυόμισι χρόνια όλοι περίμεναν και προσεύχονταν για ένα θαύμα.

«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η Καίτη Γαρμπή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024.

Δημήτρης Κόκοτας

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