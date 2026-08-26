Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις οδηγών για τροχαία ατυχήματα – Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος και ο άλλος χωρίς δίπλωμα

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον έναν να έχει πιάσει τιμόνι μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί συνέλαβαν το τελευταίο 24ωρο:

52χρονο ημεδαπό, καθώς κατελήφθη ξημερώματα σήμερα (26-08-2026), στην περιοχή του Κορδελιού, να εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, ως οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου κι έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης

41χρονο από την Αρμενία, ο οποίος, απογευματινές ώρες χθες (25-08-2026), ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα, σε περιοχή του κέντρου πόλης, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.