Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις οδηγών για τροχαία ατυχήματα – Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος και ο άλλος χωρίς δίπλωμα
Intime
THESTIVAL TEAM
Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον έναν να έχει πιάσει τιμόνι μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί συνέλαβαν το τελευταίο 24ωρο:
- 52χρονο ημεδαπό, καθώς κατελήφθη ξημερώματα σήμερα (26-08-2026), στην περιοχή του Κορδελιού, να εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, ως οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου κι έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης
- 41χρονο από την Αρμενία, ο οποίος, απογευματινές ώρες χθες (25-08-2026), ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα, σε περιοχή του κέντρου πόλης, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.