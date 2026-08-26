Δέσποινα Βανδή: Αφιερώνει το “Δε ξέρω πόσο σ’ αγαπώ” στον Βασίλη Μπισμπίκη – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Μια ξεχωριστή αφιέρωση έκανε η Δέσποινα Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους μαζί με παρέα φίλων.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε μπροστά στο μικρόφωνο και επέλεξε να ερμηνεύσει το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», στρέφοντας το βλέμμα της στον σύντροφό της καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.
Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα social media.
@giwta_kou ♬ πρωτότυπος ήχος – Giwta_kou