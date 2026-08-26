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Δέσποινα Βανδή: Αφιερώνει το “Δε ξέρω πόσο σ’ αγαπώ” στον Βασίλη Μπισμπίκη – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Μια ξεχωριστή αφιέρωση έκανε η Δέσποινα Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους μαζί με παρέα φίλων.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε μπροστά στο μικρόφωνο και επέλεξε να ερμηνεύσει το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», στρέφοντας το βλέμμα της στον σύντροφό της καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα social media.

@giwta_kou

♬ πρωτότυπος ήχος – Giwta_kou

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή

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