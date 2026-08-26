Ζαφείρης: “Να παίξουμε ο ένας για τον άλλο, όλα για την πρόκριση”

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα βρεθεί για πρώτη φορά στο γήπεδο της Μπραν αφού ποτέ δεν την αντιμετώπισε με τη φανέλα της Χάουγκεσουντ. Αυτό το πρώτο λοιπόν είναι και το σπουδαιότερο παιχνίδι που καλείται να δώσει σε αυτό το γήπεδο αφού ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για την ευρωπαϊκή του επιβίωση.

Ο Ελληνας διεθνής μέσος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και των Νορβηγών δημοσιογράφων που βρέθηκαν στην αίθουσα Τύπου.

Ρωτήθηκε αρχικά για το ποιος είναι ο τίτλος του αυριανού αγώνα: «Τελικός, να μπούμε να κερδίσουμε το ματς, να παλέψουμε ο ένας για τον άλλο, να τα δώσουμε όλα για την πρόκριση. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε παραπάνω από την πρόκριση».

Ρωτήθηκε για το αν η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος τον κάνει να θέλει να κρατήσει κάτι από αυτό: «Μπήκαμε καλά αλλά πρέπει να αλλάξουμε τη διάρκεια της καλής μας εικόνας. Να έχουμε περισσότερο διάρκεια τον πρώτο λόγο. Αλλά και στις καλές και στις κακές στιγμές πρέπει να είμαστε ενωμένοι κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Γνωρίζοντας το Πρωτάθλημα της Νορβηγίας, ο Ζαφείρης θεωρεί πως ο αντίπαλος της δεν θα σταθεί στο 1-1 του πρώτου αγώνα: «Είναι μια ομάδα που δεν θα καθίσει στο σκορ του πρώτου αγώνα. Την ξέρω, είναι μια ομάδα καλή, που παίζει και μπροστά στον κόσμο της. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πώς θα παρουσιαστεί η δική μου ομάδα, πρέπει να σκοράρουμε, κάτι που δεν κάναμε παρά μόνο μια φορά στην Τούμπα στο πρώτο ματς».

Νορβηγός δημοσιογράφος τον ρώτησε για τις διαφορές του ελληνικού από το νορβηγικό Πρωτάθλημα: «Και τα δυο έχουν ανέβει επίπεδο. Το νορβηγικό ρίχνει πολύ το βάρος στη φυσική κατάσταση και στο τρέξιμο, αλλά και τα δυο Πρωταθλήματα έχουν ανέβει πολύ».

Ρωτήθηκε για την νίκη επί του Λεβαδειακού και αν αυτό βοηθά: «Κυρίως για την αυτοπεποίθηση είναι σημαντική και για να έχουμε μια θετική σκέψη ώστε να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερα».

Τέλος αναφέρθηκε και στη δική του κατάσταση: «Στην αρχή της σεζόν είναι ωραίο να παίρνεις παιχνίδια και να παίρνεις ρυθμό, εγώ θέλω να τα δίνω όλα στην προπόνηση, να βοηθώ την ομάδα όποτε το κρίνει ο προπονητής μου».

Πηγή: metrosport.gr