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Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών – Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

Intime
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Ένας 29χρονος συλληφθείς έβαλε φωτιά μέσα στο αστυνομικό τμήμα των Αχαρνών, στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο νεαρός, που συνελήφθη με την κατηγορία της γενετήσιας αξιοπρέπειας, έβαλε φωτιά στα στρώματα του κρατητηρίου του τμήματος.

Άμεσα η φωτιά κατασβέστηκε από τους αστυνομικούς, ενώ ο 29χρονος πλέον διώκεται και για το αδίκημα του εμπρησμού.

Ελληνική Αστυνομία

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