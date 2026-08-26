Σταύρος Μπαλάσκας: Γιορτάζει οκτώ χρόνια γάμου – “Η αγάπη μεγάλωσε”

Οκτώ χρόνια κοινής ζωής συμπλήρωσαν ο Σταύρος Μπαλάσκας και η σύζυγός του, με τον γνωστό αστυνομικό αναλυτή να τιμά την επέτειό τους μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στα social media.

Ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους, όταν μαζί με τη σύντροφό του ξεκινούσαν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Στις φωτογραφίες, οι δυο τους ποζάρουν φορώντας λευκά και αποτυπώνουν με αγκαλιές και τρυφερά βλέμματα τη χαρά εκείνης της ξεχωριστής ημέρας. Χρόνια αργότερα, οι συγκεκριμένες εικόνες παραμένουν για τον Σταύρο Μπαλάσκα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της κοινής τους πορείας.

Με αφορμή την επέτειό τους, ο αστυνομικός αναλυτής έκανε έναν σύντομο απολογισμό της σχέσης τους, αναφερόμενος στα συναισθήματα που τους συνόδευαν τότε και τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν ενισχυθεί μέσα στα χρόνια.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρασαν λοιπόν οκτώ υπέροχα, μοναδικά και καταπληκτικά χρόνια από εκείνο το βράδυ… Και η αγάπη μεγάλωσε… Σαν σήμερα».