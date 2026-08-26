Σέρρες: Ένοχοι οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στη δομή Σιντικής – Ποινές φυλάκισης έως 26 μήνες

Ένοχοι για τις πράξεις της στάσης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόδρασης (τετελεσμένης ή σε απόπειρα) κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου, 22 Αυγούστου, στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών για τους τρεις πρώτους (που έκαναν απόπειρα απόδρασης) και ποινή φυλάκισης 26 μηνών για τους υπόλοιπους 20 συλληφθέντες που απέδρασαν και φέρονται να συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια . Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα εκτίσουν άμεσα την ποινή, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν η αθώωση των κατηγορουμένων για τις δύο κατηγορίες, τη στάση κρατουμένων και τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας λόγω έλλειψης ταυτοποίησης κι ένοχοι για τις άλλες δύο, την απόπειρα απόδρασης και την απόδραση με ελαφρυντικό όμως τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη Δομή.

Οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου στην κατάθεση τους περιέγραψαν ότι αντιμετώπισαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση καθώς όπως ανέφεραν οι μετανάστες-κρατούμενοι στη Δομή ξεκίνησαν να εκτοξεύουν βροχή από πέτρες προς το μέρος τους, να ρίχνουν την εσωτερική και εξωτερική περίφραξη και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις της δομής και σε ένα υπηρεσιακό όχημα ενώ 40 από αυτούς κατάφεραν να δραπετεύσουν. Οι τρεις συνελήφθησαν άμεσα πριν προλάβουν να απομακρυνθούν.

Οι 23 συλληφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Όλοι οι κατηγορούμενοι κατά την απολογία τους είπαν ότι όταν ξεκίνησε η ένταση βρίσκονταν στη δική τους πτέρυγα, μακριά από το χώρο των επεισοδίων, άκουσαν φωνές, κρότους, σαν να πέφτουν βόμβες, όπως είπαν, βγήκαν έξω, είδαν καπνούς και βλέποντας πεσμένη την περίφραξη αποφάσισαν να βγούνε έξω από τη δομή. Ένας από αυτούς όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου γιατί αποφάσισε να φύγει από τη δομή είπε ότι είναι σαν ένα πουλί που είναι σε κλουβί και βλέπει ανοιχτό το πορτάκι. Κάποιοι είπαν στην απολογία τους ότι ήρθαν στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένεια τους και ότι θέλουν να εργαστούν νόμιμα εδώ.

Η μάρτυρας υπεράσπισης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Σταμπουλή περιέγραψε στο δικαστήριο τις απάνθρωπες, όπως τόνισε, συνθήκες διαβίωσης στη Δομή Σιντικής, την εμπειρία που είχε όταν την επισκέφθηκε και υπογράμμισε ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση αυτών των ανθρώπων.