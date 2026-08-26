Μητσοτάκης: “Καταργούνται οριστικά οι περικοπές Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας” – Τι ισχύει για αυξήσεις, αναδρομικά

Στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή (28/08) θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων στους δικαιούχους.

Όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σχετική νομοθετική ρύθμιση είχε ανακοινωθεί στις 3 Ιουλίου, με στόχο την αποκατάσταση των περικοπών που είχαν επιβληθεί στις συντάξεις χηρείας.

“Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργού, συνολικά 8.500 δικαιούχοι πρόκειται να δουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάσει έως και στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την επιβολή των περικοπών.

Παράλληλα, η ρύθμιση προβλέπει ότι περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ποσά που είχαν λάβει αναδρομικά, ενώ για 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις προβλέπεται η διατήρησή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως λύση σε ένα ζήτημα που είχε σημαντικές επιπτώσεις για χιλιάδες οικογένειες, υποστηρίζοντας ότι με τη νέα ρύθμιση αποκαθίσταται μια κοινωνική αδικία.

“Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!”, κατέληξε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη:

“Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.

Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!”