Συνεργασία Δήμου Χαλκηδόνος και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης

Τον Δήμο Χαλκηδόνος επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστο Γκίνη και Γιάννη Κυανίδη, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Χαλκηδόνος, Σταύρο Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, όπου δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και υπάρχει αυξημένη ανάγκη για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ και του ΕΠΑΛ Κουφαλίων. Παρουσία του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Χατζόπουλου, καθώς και των υπευθύνων των εκπαιδευτικών δομών, κ. Ρούδη από το ΕΠΑΛ και κας Σωφρονίδου από τη ΣΑΕΚ, παρουσιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, οι δυνατότητες και οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησής τους.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης και της συζήτησης, συμφωνήθηκε η ανάληψη κοινών δράσεων από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Χαλκηδόνος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κοινή επιδίωξη αποτελεί η παροχή όσο το δυνατόν αρτιότερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε οι νέοι και οι καταρτιζόμενοι να αποκτούν σύγχρονες και χρήσιμες δεξιότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την τοπική επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, επενδύοντας στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διασύνδεσή τους με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας.