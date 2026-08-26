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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη Τουρκάλα που αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη μιας 42χρονης υπηκόου Τουρκίας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας, προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Η 42χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος της γυναίκας υπήρχε ενεργή Ερυθρά Αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας.

Σύμφωνα με την αγγελία, η 42χρονη καταζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές για αδικήματα που αφορούν την παραγωγή και το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών.

Μετά τη σύλληψή της, η 42χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Interpol Θεσσαλονίκη

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