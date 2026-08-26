Αντώνης Ρέμος για την ακύρωση της συναυλίας του στη Μύκονο: “Ρωτήστε άλλους, όχι εμένα – Εγώ είμαι εδώ”

Τη στενοχώρια του για τη συναυλία που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο εξέφρασε ο Αντώνης Ρέμος, όταν συνάντησε την κάμερα του Mykonos Live TV στα Ματογιάννια.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει συναυλιακά στο νησί την επόμενη χρονιά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν εξαρτώνται από τον ίδιο.

«Στεναχωρηθήκαμε πολύ που δεν έγινε η συναυλία», σχολίασε είπε ο Νίκος Κουρούμαλος, με τον Αντώνη Ρέμο να απαντά: «Κι εγώ, κι εγώ».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα η συναυλία να πραγματοποιηθεί του χρόνου, ο τραγουδιστής απέφυγε να δώσει κάποια συγκεκριμένη απάντηση: «Ο Θεός ξέρει. Μακάρι».

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Ρέμος στάθηκε στη σχέση του με τη Μύκονο και στην απουσία των συγκεκριμένων μουσικών βραδιών από το νησί. «Μακάρι, γιατί λείπει από τη Μύκονο και κάποια στιγμή πρέπει να…», ανέφερε, χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση του.

Όταν η συζήτηση πήγε στους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε η συναυλία, ο Αντώνης Ρέμος θέλησε να κρατήσει αποστάσεις, παραπέμποντας σε άλλους για τις απαντήσεις.

«Αυτά ρωτήστε άλλους, όχι εμένα. Εγώ είμαι εδώ», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, πάντως, υπογράμμισε ότι παραμένει σταθερά δεμένος με το νησί: «Εγώ πάντα είμαι εδώ πέρα, δίπλα. Εγώ αγαπάω τη Μύκονο».