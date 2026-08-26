Θεμιστοκλέους κατά Πολάκη: “Έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, όχι να διαστρεβλώνει”

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους απάντησε στην κριτική που του είχε ασκήσει νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την κατάσταση στη δημόσια υγεία.

«Ο κ. Πολάκης έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική. Όχι να διαστρεβλώνει. Όχι να παραποιεί. Έχει εργαστεί και εκείνος στο σύστημα υγείας, όπως και εγώ. Μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε», σημειώνει ο κ. Θεμιστοκλέους, σχολιάζοντας προηγούμενη δήλωση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχη Υγείας και Διαφάνειας της ΚΟ του άλλοτε κυβερνώντος κόμματος.

«Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι έργο που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Ας διαχωρίσουμε, επομένως, το ΕΣΥ από τα μικροπολιτικά «εγώ» του καθενός», συνεχίζει και προχωρά στην παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων:

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας, επομένως:

-Πρώτον, αναφορικά με τις ΜΕΘ:

Το 2019 παραλάβαμε 557 λειτουργικές κλίνες ΜΕΘ. Το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ Ενηλίκων και Παίδων, στελεχωμένες με 939 ιατρούς, 2.339 νοσηλευτές και 228 άτομα λοιπού προσωπικού. Μόνο από το 2024 στο 2025, το ιατρικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 9,95%, το νοσηλευτικό κατά 10,96% και το λοιπό προσωπικό κατά 9,09%.

-Δεύτερον, αναφορικά με το προσωπικό του ΕΣΥ:

Τον Ιούνιο του 2019 υπηρετούσαν στα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 90.300 εργαζόμενοι. Τον Ιανουάριο του 2026 υπηρετούσαν 100.000.

Δηλαδή 9.700 περισσότεροι εργαζόμενοι, αύξηση κατά 10,74%, έχοντας ήδη συνυπολογιστεί οι συνταξιοδοτήσεις και οι λοιπές αποχωρήσεις.

Οι γιατροί αυξήθηκαν από 24.900 σε 27.952, κατά 3.052, οι νοσηλευτές από 37.200 σε 42.247, κατά 5.047, και το λοιπό προσωπικό από 28.200 σε 29.801, κατά 1.601 εργαζομένους.

-Τρίτον, αναφορικά με τα κτιριακά έργα στα νοσοκομεία:

Ο χαρακτηρισμός «σοβατίσματα» για τη συνολική ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό υποδομών που είχαν να ανακαινιστούν επί δεκαετίες, με παρεμβάσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα, κλινικές, χειρουργεία, μονάδες και χώρους νοσηλείας, δείχνει εμπάθεια και ηθελημένη στρέβλωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνολική αναβάθμιση 63 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

-Τέταρτον, αναφορικά με τον εξοπλισμό:

Τα χρήματα για εξοπλισμό και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ, από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

-Πέμπτον, για τα τρία νέα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή και τη Σπάρτη:

Κανείς δεν αμφισβητεί πότε ξεκίνησε η συζήτηση για τη δωρεά. Αυτό που επίσης δεν αμφισβητείται είναι ότι σήμερα τα τρία νοσοκομεία κατασκευάζονται και παραδίδονται σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Ως προς τον ισχυρισμό ότι το κόστος «σχεδόν διπλασιάστηκε με ενέργειες της κυβέρνησης», οι ανακοινώσεις του ίδιου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» είναι σαφείς. Ας απευθυνθεί εκεί ο κ. Πολάκης για να λάβει τις απαντήσεις του.

-Έκτον, αναφορικά με το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης:

Το έργο είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων. Η διαγωνιστική διαδικασία ΣΔΙΤ έχει ξεκινήσει, και εντός του 2027 αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Πρόκειται για νέο νοσοκομείο 425 κλινών, εκτιμώμενης αξίας 350 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με ΜΕΘ, Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ακτινοθεραπευτικό και πλήρη διαγνωστικό και εργαστηριακό τομέα.

-Έβδομον, για το Νοσοκομείο Χανίων.

Ναι, υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις. Δεν τα κρύβουμε και αναζητούμε κάθε νόμιμο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών μέχρι να στελεχωθούν οι θέσεις».

Παρακάτω ο Μάριος Θεμιστοκλέους υποστηρίζει πως «ο κύριος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλειψαν όμως να αναφερθούν και στα εξής:

-Στη μείωση του χρόνου αναμονής στα Επείγοντα, που μειώθηκε από τις 9 σε λιγότερο από 4,5 ώρες.

Αυτό έγινε με αύξηση του προσωπικού και νέο πρότυπο λειτουργίας των ΤΕΠ, με καλύτερη οργάνωση και ροή ασθενών, καθώς και ψηφιακή ιχνηλάτηση της πορείας του ασθενούς.

-Στις λίστες αναμονής για χειρουργείο.

Οι ημέρες του κ. Πολάκη μας κληροδότησαν στο Υπουργείο Υγείας χειρόγραφες λίστες ή αρχεία Excel, διαφορετικά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, χωρίς ενιαίο σύστημα και χωρίς διαφάνεια. Σήμερα, υπάρχει ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, ώστε να γνωρίζουμε ποιος ασθενής περιμένει, πόσο περιμένει και πότε προγραμματίζεται η επέμβασή του.

-Στη σημαντική μεταρρύθμιση με τα ογκολογικά φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι.

Θυμόμαστε τις ατελείωτες ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με βαριά ασθενείς και συγγενείς να περιμένουν για ώρες.

Σήμερα τα φάρμακα υψηλού κόστους μπορούν να φτάνουν στο σπίτι του ασθενούς ή στο φαρμακείο της γειτονιάς του.

-Στην Ψηφιακή αναβάθμιση της Υγείας.

Μπορεί και ο ίδιος, άλλωστε, να εγκαταστήσει στο κινητό του την εφαρμογή MyHealth app. Να έχει πλήρη πρόσβαση σε εξετάσεις, συνταγές, παραπεμπτικά και το ιστορικό υγείας του. Και να το συγκρίνει με αυτό που υπήρχε επί θητείας του. Θα διαπιστώσει και ο ίδιος ότι η μεγαλύτερη ψηφιακή αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στο ΕΣΥ δεν είναι εξαγγελία. Είναι ήδη στο κινητό εκατομμυρίων πολιτών.

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά περισσότερα. Θα σταθώ, όμως, σε αυτό που θεωρώ ίσως σημαντικότερο: Στα προγράμματα πρόληψης και στη μεγάλη στροφή ώστε το Υπουργείο Υγείας να γίνει πραγματικά Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας.

Για δεκαετίες το σύστημα περίμενε τον πολίτη να αρρωστήσει και μετά προσπαθούσε να τον θεραπεύσει. Εμείς επενδύουμε συστηματικά στην πρόληψη.

Να ξεκαθαρίσω κάτι: Πιστεύω στην καλοπροαίρετη κριτική. Την θεωρώ όχι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη. Αρκεί να γίνεται με στοιχεία και με πραγματική διάθεση να βελτιωθεί το σύστημα. Είναι εκείνη που μας κάνει καλύτερους. Η ισοπέδωση, πάλι, όχι. Επειδή δεν πρόκειται να βελτιώσει ούτε το ΕΣΥ, ούτε την δημόσια συζήτηση. Με λυπεί που στην περίπτωσή σας, κύριε Πολάκη, αφθονεί το δεύτερο και αναζητείται το πρώτο».

Τι είχε δηλώσει ο Παύλος Πολάκης

Σχολιάζοντας όσα είχε πει το πρωί της Τετάρτης στο ERTnews ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει δήλωση το μεσημέρι στην οποία ανέφερε τα εξής:

Τα κρεβάτια ΜΕΘ είναι τα 200 παραπάνω, που προέρχονται από τις δωρεές του Νιάρχου – Μαρινάκη και της Βουλής, συν τα 40 που είχαμε έτοιμα εμείς, ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και δεν προλάβαμε να τα ανοίξουμε. Εμείς, μέσα στα μνημόνια, παραλάβαμε 435 κρεβάτια πολυδύναμων ΜΕΘ και παραδώσαμε σε λειτουργιά 568 (συν τα 40 εξοπλισμένα που δεν είχαν μπει σε λειτουργιά).

Δεύτερον: Εμείς παραλάβαμε 89.000 άτομα προσωπικό συνολικά, με όλες τις μορφές συμβάσεων, και παραδώσαμε 99.500! Σήμερα, μετά από πανδημία, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ, υπηρετούν 105.000 με τους μόνιμους να είναι λιγότεροι απ ό,τι το 2019.

Τρίτον: Αυτό που κάνατε με τις «ενεργειακές αναβαθμίσεις» ήταν ανακαινίσεις-σοβαντίσματα με υπερτιμολόγηση στο πενταπλάσιο! Αυτό έγινε σε όλα τα Κέντρα Υγείας που έγιναν τα έργα αυτά, τα οποία, μάλιστα, ενώ είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στα 150, τελικά θα γίνουν στα 70-80.

Το εγκληματικό ήταν πως, από το 1 δισ. ευρώ που είχαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσαν λιγότερα από 40.000.000 ευρώ σε εξοπλισμούς και ανανέωση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας (αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, petscan, ακτινοθεραπευτικά, στεφανιογράφους κλπ). Τόσα δώσαμε εμείς μόνο από την Περιφέρεια Αττικής. Δεν ήθελαν να αυξήσουν την δυναμικότητα του δημόσιου τομέα σε εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας γιατί θα μείωναν τα κέρδη του ιδιωτικού.

Τα τρία νοσοκομεία για τα οποία περηφανεύονται (Σπάρτη, Κομοτηνή, Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης) είναι τα νοσοκομεία που συμφωνήσαμε εμείς με το Ίδρυμα Νιάρχος και δυστυχώς καθυστέρησαν πολλά χρόνια σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί, με τις ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σχεδόν διπλασίασαν το κόστος κατασκευής!

Αυτό που έταξαν αυτοί για το αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, εδώ και πέντε χρόνια, δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα!

Στο πλαίσιο αυτό, επισυνάπτω επιστολή της Διοίκησης του Νοσοκομείου Χανίων προς το υπουργείο Υγείας, το οποίο αφορά τις τραγικές ελλείψεις του νοσοκομείου και ζητά την κάλυψη τους από ιδιώτες γιατρούς:

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα Συνεργασίας με Ιδιώτες, Παθολόγους και Γενικούς Ιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” λόγω Υπηρεσιακών Αναγκών».

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6872/09-03-2026 προγενέστερης επιστολής μας, σας γνωρίζουμε ότι, για την εύρυθμη λειτουργία βασικών κλινικών του Νοσοκομείου μας και του ΤΕΠ, έχουν προκύψει υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης, λόγω κενών οργανικών θέσεων. Ειδικότερα:

Α’ Παθολογικό Τμήμα: Επί συνόλου 6 οργανικών θέσεων, υπηρετεί σήμερα μόνο ένας (1) ιατρός.

Β’ Παθολογικό Τμήμα: Επί συνόλου 6 οργανικών θέσεων, υπηρετούν σήμερα μόνο τρεις (3) ιατροί.

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ): Επί συνόλου 8 οργανικών θέσεων, υπηρετεί σήμερα μόνο ένας (1) ιατρός.

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για τη δυνατότητα συνεργασίας του Νοσοκομείου με ιδιώτες Παθολόγους και Γενικούς Ιατρούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου».