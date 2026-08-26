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Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3 κιλά ηρωίνης κατασχέθηκαν από το ελληνικό FBI – Μία σύλληψη

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THESTIVAL TEAM

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Σε μια σύλληψη ημεδαπού κατηγορούμενου για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά προχώρησαν πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του ανωτέρω στην κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ηρωίνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -4- συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους -3- κιλών και -38- γραμμαρίων,
  • κινητό τηλέφωνο και
  • το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ηρωίνη Θεσσαλονίκη

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