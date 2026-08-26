Ο Γιώργος Τανούλης του Άρη υπέστη μερική ρήξη μηνίσκου και χειρουργήθηκε

Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε και πάλι άτυχος, στη διάρκεια της προετοιμασίας του Άρη.

Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέστη μερική ρήξη μηνίσκου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του προβλήματος.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Τανούλης θα μείνει στα “πιτς” του Άρη για περίπου έναν μήνα. Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που ο νεαρός διεθνής παίκτης τραυματίζεται στη διάρκεια της προετοιμασίας των Θεσσαλονικέων.

Σε ότι αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο -ο οποίος υπέστη μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα κατά την παρουσία του στην Εθνική μπάσκετ- το διάστημα της απουσίας του περιορίστηκε μέσα από τις θεραπείες στις οποίες ήδη υποβάλλεται.

Σύμφωνα με την ΚΑΕ Άρης, ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου.