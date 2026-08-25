MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δύο συλλήψεις για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στην Καβάλα

Christos Bosmpotis/Facebook
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 313 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,86%) από πρόθεση.

Καβάλα Πυροσβεστική Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Χαλκιδική: Απομακρύνθηκαν ομπρέλες και ξαπλώστρες που τοποθετήθηκαν παράνομα σε παραλίες της Κασσάνδρας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Χαραλαμπόπουλος και νέες εξετάσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 λεπτά πριν

Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Εντυπωσιακό εγχείρημα στην Ιαπωνία: Μετακίνησαν με σχοινιά ιστορικό κάστρο 360 τόνων – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Επίσκεψη Γκιουλέκα στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης – Στο επίκεντρο ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για το μέλλον του Οργανισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θρίλερ στο Ιόνιο: “Ο πατέρας μου πιθανόν να είναι νεκρός” λέει ο γιος του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία