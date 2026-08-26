Ηρακλής: Φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Λάουριτσεν για το κέντρο της άμυνας

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Τετάρτη το μεσημέρι ο Ράσμους Λάουριτσεν, για λογαριασμό του Ηρακλή.

Οι «κυανόλευκοι» συνεχίζουν να αναζητούν κεντρικούς αμυντικούς για να ενισχυθούν, με την περίπτωση του Ρομπέρ Πιέρ που ήταν στο προσκήνιο να μην προχωράει, καθώς ο 31χρονος Ισπανός στόπερ «κόπηκε» στις εργομετρικές εξετάσεις.

Η ίδια διαδικασία, ιατρικά και εργομετρικά, θα ακολουθηθεί και με τον Δανό στόπερ και εφόσον δεν υπάρξει πρόβλημα θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ηρακλής.

Η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση του Λάουριτσεν στον Ηρακλή από την Μπρόντμπι με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Ο Λάουριτσεν είναι 30 ετών και τη φετινή σεζόν δεν βρισκόταν στα πλάνα του προπονητή της δανέζικης ομάδας, Τόμας Νέργκααρντ.

Με τη φανέλα της Μπρόντμπι ο Λάουριτσεν αγωνίστηκε -από το 2003- σε 66 παιχνίδια, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Πριν την Μπρόντμπι αγωνίστηκε για μία τριετία στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην οποία είχε 49 συμμετοχές και τρία γκολ, στη Νόρκεπινγκ όπου ένα χρόνο αγωνίστηκε σε 48 παιχνίδια και πέτυχε 11 τέρματα αλλά και στις Σκίβε και Βέιλε.