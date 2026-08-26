Νέος Κόσμος: Δύο συλλήψεις μετά από σοβαρό επεισόδιο – “Θα σε σκοτώσω και θα κάψω το μαγαζί”

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε δύο άνδρες, μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με το newsit.gr, πρωταγωνιστές του άγριου επεισοδίου στο συνεργείο στον Νέο Κόσμο ήταν ένας 49χρονος από την Αλβανία και ένας 45χρονος από την Αρμενία στον οποίο ανήκει και η επιχείρηση.

Όλα φαίνεται ότι ξεκίνησαν όταν ο 49χρονος πέρασε αρχικά από το συνεργείο και άρχισε να βρίζει τον 45χρονο και προσπάθησε να του επιτεθεί. Κόσμος που ήταν στο σημείο επενέβη και το επεισόδιο προς στιγμής έληξε. Φεύγοντας ο 49χρονος απείλησε τον ιδιοκτήτη, λέγοντάς του: «Αυτό θα το πληρώσεις με αίμα».

Ο 49χρονος όμως γύρισε πίσω στο συνεργείο έχοντας αυτή τη φορά στα χέρια του ένα μαχαίρι. «Θα σε σκοτώσω, θα σε σφάξω», είπε πλησιάζοντας τον ιδιοκτήτη.

Στο σημείο ήταν τόσο η σύζυγος του 45χρονου όσο και ένας εργαζόμενος και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 49χρονο. Με τη σειρά του ο ιδιοκτήτης του συνεργείου πήρε ένα λεβιέ και τον χτύπησε στο κεφάλι και στα πόδια.

Φεύγοντας ο 49χρονος από το συνεργείο φώναξε στον ιδιοκτήτη. «Θα σε σκοτώσω, δεν θέλω όμως να σε σκοτώσω μπροστά στη γυναίκα σου. Θα σε βρω μόνο σου, θα στο κάψω το μαγαζί».

Οι δύο άνδρες τελικά συνελήφθησαν. Ο 49χρονος για εξύβριση, απόπειρα σωματικής βλάβης και περί όπλων και από την άλλη ο ιδιοκτήτης του συνεργείου για επικίνδυνη σωματική βλάβη.