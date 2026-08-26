Σπανάκης: Πράσινο φως για δύο νέες Δημοτικές Κοινότητες στον Δήμο Πέλλας

Δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, με θέμα την αναγνώριση των αυτοτελών συνοικισμών «Σταυροδρόμιον» (της Δημοτικής Κοινότητας Εσωβάλτων) και «Γυψοχώριον» (της Δημοτικής Κοινότητας Τριφυλλίου) του Δήμου Πέλλας, ως Δημοτικών Κοινοτήτων, προώθησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, έπειτα από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.

Οι οικισμοί Σταυροδρομίου και Γυψοχωρίου διαθέτουν διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και τοπικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η αναγνώρισή τους σε δύο ξεχωριστές Δημοτικές Κοινότητες θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση και διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, ενώ θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των υποδομών τους.

Ο κ. Σπανάκης με τον τρόπο αυτόν ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων των παραπάνω οικισμών, το οποίο αναδείχθηκε από τη δημοτική αρχή και τους βουλευτές του νομού.

Επομένως, ο Δήμος Πέλλας μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας θα διαθέτει 29 κοινότητες από 27 που έχει σήμερα, δηλαδή θα προστεθούν οι κοινότητες Σταυροδρόμι και Γυψοχώρι.

Η διαδικασία υλοποιείται με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με τα άρθρα 13 (Αναγνώριση Οικισμού ως Δημοτικής Κοινότητας) και 27 του Νόμου 5314/2026.