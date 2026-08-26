MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπανάκης: Πράσινο φως για δύο νέες Δημοτικές Κοινότητες στον Δήμο Πέλλας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, με θέμα την αναγνώριση των αυτοτελών συνοικισμών «Σταυροδρόμιον» (της Δημοτικής Κοινότητας Εσωβάλτων) και «Γυψοχώριον» (της Δημοτικής Κοινότητας Τριφυλλίου) του Δήμου Πέλλας, ως Δημοτικών Κοινοτήτων, προώθησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, έπειτα από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.

Οι οικισμοί Σταυροδρομίου και Γυψοχωρίου διαθέτουν διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και τοπικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η αναγνώρισή τους σε δύο ξεχωριστές Δημοτικές Κοινότητες θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση και διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, ενώ θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των υποδομών τους.

Ο κ. Σπανάκης με τον τρόπο αυτόν ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων των παραπάνω οικισμών, το οποίο αναδείχθηκε από τη δημοτική αρχή και τους βουλευτές του νομού.

Επομένως, ο Δήμος Πέλλας μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας θα διαθέτει 29 κοινότητες από 27 που έχει σήμερα, δηλαδή θα προστεθούν οι κοινότητες Σταυροδρόμι και Γυψοχώρι.

Η διαδικασία υλοποιείται με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με τα άρθρα 13 (Αναγνώριση Οικισμού ως Δημοτικής Κοινότητας) και 27 του Νόμου 5314/2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βέροια: Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο – Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε τη δημοσιονομική νάρκη του 2032, δεν θα στείλουμε τον λογαριασμό στα παιδιά μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια